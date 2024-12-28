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21:27, 28 декабря 2024Бывший СССР

Власти Украины обратились к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо о поставках электроэнергии

Галущенко: украинские власти обратились к энергокомиссару ЕС из-за слов Фицо
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Украинские власти обратились к энергокомиссару ЕС, Европейскому энергетическому сообществу и Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии в связи с возможным прекращением поставок электроэнергии из Словакии. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в Telegram-канале.

«Относительно заявлений руководства Словакии о намерении остановить поставки электроэнергии на Украину в ответ на прекращение транзита газа — такое решение будет грубым нарушением европейских регуляций», — отметил он.

Галущенко добавил, что по соответствующему поводу он уже обратился с письмом к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому сообществу. По его словам, у Украины «есть механизм, как заменить импорт из Словакии с другими соседями, которые готовы увеличить соответствующие мощности».

Ранее премьер Словакии Фицо сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем Владимир Зеленский прокомментировал это. Как он утверждает, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.

Ранее Зеленский также заявил, что президент России Владимир Путин якобы приказал Роберту Фицо открыть «второй энергетический фронт» против Украины.

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