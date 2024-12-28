Зеленский заявил о приказе Путина Фицо открыть «второй энергетический фронт»

Зеленский: Путин отдал приказ Фицо открыть «второй энергетический фронт»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин якобы приказал премьер-министру Словакии Роберту Фицо открыть «второй энергетический фронт» против Украины. Об этом он написал в социальной сети X.

«Похоже, что Путин отдал Фицо приказ открыть второй энергетический фронт против Украины в ущерб интересам словацкого народа», — написал Зеленский.

Он добавил, что любые решения Братиславы в отношении электроэнергии не приведут к прекращению энергоснабжения Украины, но могут подорвать связи властей Словакии с европейским сообществом.

Ранее премьер Словакии сообщил, что Киев предложил ему 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Затем Зеленский прокомментировал это. Как он утверждает, у него было желание компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.