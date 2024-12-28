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12:56, 28 декабря 2024Мир

В Европе предупредили Украину о рисках в случае отказа от транзита газа

Bloomberg: решение Киева продолжить транзит газа может стать спасательным кругом
Семен Александров (редактор)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Вопрос рисков для Украины в случае отказа от транзита газа обсуждается в дипломатических кругах, а решение Киева продолжить транзит может стать спасательным кругом. Об этом заявил старший научный сотрудник аналитического центра CEPS в Брюсселе Кристиан Эгенхофер, сообщает Bloomberg.

«Вопрос рисков для украинской инфраструктуры муссируется в дипломатических дискуссиях. Это может оказаться спасательным кругом для [президента Украины Владимира] Зеленского, если он решит разрешить продолжение транзита», — сказал он.

Эгенхофер также отметил, что «газовые переговоры» будут иметь значение не только для Украины. По словам источников агентства, продолжение транзита позволит России останется на рынке ЕС, не делясь доходами с посредниками, а Словакия сэкономит на дополнительных транзитных расходах.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил, что республика может прекратить поставки электроэнергии на Украину. Политик заявил, что Братислава пойдет на такой шаг, если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию. Он предупредил, что П=после 1 января словацкое руководство оценит ситуацию и варианты ответных мер против Украины.

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