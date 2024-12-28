Словакия пригрозила лишить Украину энергопоставок. В каком случае Братислава пойдет на такой шаг?

Словакия допустила возможность остановки поставок электроэнергии на Украину

Словакия может прекратить поставки электроэнергии на Украину. Об этом предупредил премьер-министр республики Роберт Фицо.

По его словам, Братислава пойдет на такой шаг, если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию. «После 1 января мы оценим ситуацию и варианты ответных мер против Украины. Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе», — сказал он.

26 декабря директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что периодические отключения света на Украине продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы. «Эти ограничения могут сокращаться или даже полностью исчезать при определенных погодных условиях, особенно если снизится потребление электроэнергии. Однако в нормальных условиях ограничения будут присутствовать при температуре минус 5 градусов и ниже. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — признал эксперт.

Словакия придумала вариант превращения российского газа в европейский

Ранее стало известно, что премьер Словакии мог предложить российскому президенту Владимиру Путину план по сохранению поставок газа в условиях прекращения украинского транзита. Кроме того, Словакия и Венгрия также могут заключить с РФ контракт, согласно которому газ будет становиться собственностью покупателей и уже в этом качестве транспортироваться по территории Украины.

Посольство РФ в Братиславе указало, что из-за «неконструктивной политики» Киева власти Словакии вынуждены в авральном порядке прорабатывать варианты диверсификации поставок газа и маршрутов его доставки. В диппредставительстве уточнили, что внутренние потребности Словакии в «голубом топливе» составляют около 4,7 миллиардов кубических метров и полностью покрываются за счет поставок из России. Как отметили власти Словакии, газовые хранилища заполнены на 90 процентов. Это позволит пережить возможные перебои с поставками газа.

Фицо раскрыл, что в результате остановки поставок газа через Украину Евросоюз (ЕС) в 2025-2026 годах потеряет 120 миллиардов евро. Он уточнил, что соответствующее решение президента Украины Владимира Зеленского «будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро».

Украина прекратит транзит российского газа через три дня

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что транзит российского газа через территорию республики в Европу остановится 1 января 2025 года. «В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения», — резюмировал он. Возобновление транзита через ГТС Украины будет возможно по запросу Европейской комиссии и только в случае прокачки топлива не российского происхождения.

Путин, в свою очередь, заявил, что транзитное газовое соглашение с Украиной «уже точно» не будет продлено.

Контракта не будет уже, все ясно, но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет Владимир Путин президент России

Путин настаивает, что «это Украина перекрыла поставки нашего газа европейским потребителям» и создает проблемы западным странам. Также он добавил, что Россия будет наращивать свою долю сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке.