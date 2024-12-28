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01:33, 28 декабря 2024Мир

Посольство России рассказало о будущем поставок газа в Словакию

Посольство РФ: Словакия прорабатывает варианты диверсификации поставок газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Из-за «неконструктивной политики» Киева власти Словакии вынуждены в авральном порядке прорабатывать варианты диверсификации поставок газа и маршрутов его доставки. Об этом сообщило «Известиям» посольство РФ в Братиславе.

В диппредставительстве отметили, что внутренние потребности Словакии в «голубом топливе» составляют около 4,7 миллиардов кубических метров и полностью покрываются за счет поставок из России. Как отметили власти Словакии, газовые хранилища заполнены на 90 процентов. Это позволит пережить возможные перебои с поставками газа.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии, в случае если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию. До этого политик отметил, что в результате остановки поставок газа через Украину Евросоюз в 2025-2026 годах потеряет 120 миллиардов евро.

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