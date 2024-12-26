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23:38, 26 декабря 2024Бывший СССР

Украине спрогнозировали отключение света как минимум несколько лет

Энергетик Харченко спрогнозировал отключение света на Украине несколько лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что периодические отключения света на Украине продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже если восстановление пройдет очень успешно, нам нужно осознать, что некоторые ограничения в поставках останутся с нами надолго, как минимум на пару лет. Эти ограничения могут сокращаться или даже полностью исчезать при определенных погодных условиях, особенно если снизится потребление электроэнергии. Однако в нормальных условиях ограничения будут присутствовать при температуре минус 5 градусов и ниже. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — заявил эксперт.

Ранее Харченко заявил, что Украине не грозит блэкаут из-за произошедшей 25 декабря атаки российских войск по энергосистеме, но отключения света продлятся не менее пяти-семи дней. При этом морозы от минус 5 градусов могут усилить ограничения, например, количество отключений света в сутки может возрасти от полутора до трех.

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