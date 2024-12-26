Украине спрогнозировали отключение света как минимум несколько лет

Энергетик Харченко спрогнозировал отключение света на Украине несколько лет

Директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что периодические отключения света на Украине продлятся по меньшей мере несколько лет даже в случае успешного восстановления энергосистемы. Об этом сообщает ТАСС.

«Даже если восстановление пройдет очень успешно, нам нужно осознать, что некоторые ограничения в поставках останутся с нами надолго, как минимум на пару лет. Эти ограничения могут сокращаться или даже полностью исчезать при определенных погодных условиях, особенно если снизится потребление электроэнергии. Однако в нормальных условиях ограничения будут присутствовать при температуре минус 5 градусов и ниже. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране», — заявил эксперт.

Ранее Харченко заявил, что Украине не грозит блэкаут из-за произошедшей 25 декабря атаки российских войск по энергосистеме, но отключения света продлятся не менее пяти-семи дней. При этом морозы от минус 5 градусов могут усилить ограничения, например, количество отключений света в сутки может возрасти от полутора до трех.