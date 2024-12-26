Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 26 декабря 2024Бывший СССР

На Украине отключения света продлятся до семи дней

«Страна.ua»: на Украине отключения света продлятся от пяти до семи дней
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Proxima Studio / Shutterstock / Fotodom  

Украине не грозит блэкаут из-за произошедшей 25 декабря атаки Российских войск по энергосистеме, но отключения света продлятся не менее пяти-семи дней. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает издание «Страна.ua».

По его словам, Украина справляется с восстановлением энергетики, в стране постоянно идет работа по защите энергообъектов. При этом морозы от минус 5 градусов могут усилить ограничения, например, количество отключений света в сутки может возрасти от полутора до трех.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. Он отметил, что энергетики работают над восстановлением подачи света.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина пыталась подорвать высокопоставленных российских военных. Бомбу собирались передать под видом подарка

      Лавров назвал законной озабоченность Турции о безопасности из-за Сирии

      Названа неочевидная причина депрессии и раннего старения

      Лавров назвал легитимный орган Украины для ведения переговоров с Россией

      В российском регионе осудили мужчину за попытку поджога дома семьи с ребенком

      Действия президента Грузии оценили словами «позорно и жалко»

      Продажи автомобилей в России оценили

      Ларов раскрыл контакты России с новыми властями Сирии

      Россиян предупредили о новогодних схемах мошенников

      Лавров назвал Европу жертвой курса США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше