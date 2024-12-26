На Украине отключения света продлятся до семи дней

«Страна.ua»: на Украине отключения света продлятся от пяти до семи дней

Украине не грозит блэкаут из-за произошедшей 25 декабря атаки Российских войск по энергосистеме, но отключения света продлятся не менее пяти-семи дней. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передает издание «Страна.ua».

По его словам, Украина справляется с восстановлением энергетики, в стране постоянно идет работа по защите энергообъектов. При этом морозы от минус 5 градусов могут усилить ограничения, например, количество отключений света в сутки может возрасти от полутора до трех.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. Он отметил, что энергетики работают над восстановлением подачи света.