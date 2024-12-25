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11:18, 25 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике

Зеленский подтвердил массированный удар по украинской энергетике
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил массированный удар по энергетике страны. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, зафиксированы отключения электричества в нескольких регионах. Энергетики работают над восстановлением подачи света, отметил Зеленский.

Ранее в среду, 25 декабря, армия РФ нанесла удар по объектам на украинской территории. Рано утром власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране. Как минимум семь ударов нанесли по Харькову. Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.

Затем стало известно о начале второй волны массированной атаки.

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