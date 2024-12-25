Началась вторая волна ракетного удара России по Украине

Началась вторая волна массированного ракетного удара ВС России по Украине

Началась вторая волна массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России по объектам на Украине. Об этом стало известно из Telegram-канала «Военный обозреватель».

Как сообщают находящиеся в зоне боевых действий военные корреспонденты, в данный момент российские крылатые ракеты Х-101 запущены в направлении Киева и западных городов страны.

25 декабря российские войска провели серию ракетных атак на энергетические объекты по всей территории Украины. На фоне этого в большинстве регионов страны объявили воздушную тревогу. Местные издания сообщают о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске.