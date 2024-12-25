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10:22, 25 декабря 2024Бывший СССР

Началась вторая волна ракетного удара России по Украине

Началась вторая волна массированного ракетного удара ВС России по Украине
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Началась вторая волна массированного ракетного удара Вооруженных сил (ВС) России по объектам на Украине. Об этом стало известно из Telegram-канала «Военный обозреватель».

Как сообщают находящиеся в зоне боевых действий военные корреспонденты, в данный момент российские крылатые ракеты Х-101 запущены в направлении Киева и западных городов страны.

25 декабря российские войска провели серию ракетных атак на энергетические объекты по всей территории Украины. На фоне этого в большинстве регионов страны объявили воздушную тревогу. Местные издания сообщают о взрывах в Харькове, Кременчуге и Днепропетровске.

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