Названа возможная цель приезда премьера европейской страны в Москву

Экономист Оленченко: Фицо мог предложить Путину план по сохранению поставок газа

Во время переговоров, состоявшихся в Москве на прошедших выходных, премьер-министр Словакии Роберт Фицо мог предложить российскому президенту Владимиру Путину план по сохранению поставок газа в условиях прекращения украинского транзита с 1 января. Соответствующую оценку старшего научного сотрудника сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко приводит РИА Новости.

По словам экономиста, речь идет о том, что Словакия и Венгрия могут заключить с Россией контракт, согласно которому газ будет становиться собственностью покупателей и уже в этом качестве транспортироваться по территории Украины. «Чтобы Киеву было проще согласиться на такой компромисс, Словакия и Венгрия угрожают остановить ему всякую помощь», — сказал Оленченко.

Как отметил другой эксперт, доцент кафедры зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, переговоры Путина и Фицо оказались «совершенно дежурными» и словацкого премьера интересовала не геополитика, а то, чтобы его «провинциальная, небогатая страна не замерзла без российского газа».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах «произошел достаточно обстоятельный разговор» по вопросам энергетики, а также «сторонам удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действия предыдущих властей Словакии».

Визитом Фицо в Москву возмутились некоторые представители ЕС, а также Владимир Зеленский, который призвал словацкие спецслужбы провести расследование.

Говоря о 500 миллионах евро, которые, по словам Фицо, ему предлагал Зеленский, украинский лидер указал, что хотел таким образом компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа.