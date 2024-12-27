Потери Европы от остановки поставок российского газа через Украину оценили

Фицо: в результате остановки поставок газа через Украину ЕС потеряет €120 млрд

В результате остановки поставок газа через Украину Евросоюз (ЕС) в 2025-2026 годах потеряет 120 миллиардов евро. Потери региона оценил премьер Словакии Роберт Фицо, его цитирует РИА Новости.

«Это решение Зеленского в 2025-2026 годах будет стоить Европейскому союзу только на газе около 50 миллиардов евро, а на электроэнергии, которая вырабатывается из газа, еще 70 миллиардов евро. Невероятных 120 миллиардов евро заплатит Европа за остановку потока российского газа в Европу через Украину, а потом через Словакию в другие европейские страны», — пояснил политик.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что транзит российского газа через территорию республики в Европу остановится 1 января 2025 года. В этот день истекает пятилетний контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) республики. Возобновление транзита через ГТС Украины будет возможно по запросу Европейской комиссии и только в случае прокачки топлива не российского происхождения, подчеркнул он.

Прекращение транзита российского газа через Украину ударит по всему Евросоюзу, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Российский газ, понятно, что он востребован в Европе, иначе бы его никто не покупал бы там. Он там нужен. И это в 2024 году фактически лучшее предложение на рынке из-за особенности ценообразования в контракте Газпрома и европейских покупателей», — пояснил он.

Посетивший Россию Фицо заявил, что президент Владимир Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. До этого Фицо рассказал, что его визит в Москву стал реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию республики.