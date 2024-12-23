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01:31, 23 декабря 2024Экономика

Фицо заявил о готовности России поставлять газ на Запад

Премьер Словакии Фицо рассказал о готовности России поставлять газ на Запад
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Владимир Путин подтвердил готовность России и дальше поставлять газ на Запад. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

До этого Фицо рассказал, что его визит в Москву стал реакцией на заявление президента Украины Владимира Зеленского, что он против любого транзита газа через территорию республики. Он добавил, что европейские чиновники были уведомлены об этой поездке.

21 декабря президент Сербии Александр Вучич анонсировал встречу Фицо с Путиным в понедельник, 23 декабря. По его словам, стороны планировали обсудить вопрос транзита газа из России в Европу.

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