«Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину утром 1 января

«Газпром»: подача газа через Украину технически и юридически невозможна с января

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Об этом заявили в пресс-службе нефтегазовой компании в Telegram-канале.

«Завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины — ПАО "Газпром" и ООО "Оператор газотранспортной системы Украины"», — уточнили в компании.

В пресс-службе уточнили, что причина прекращения транзита газа связана с неоднократным отказом украинской стороны продлеать эти соглашения, что лишила компанию технической и юридической возможности поставлять газ через территорию республики.

Ранее Reuters сообщил, что Европа уже ощутила последствия сокращения поставок газа РФ через Украину, несмотря на все старания по замещению российских энергоресурсов. Среди них — серьезное замедление экономики, резкий рост инфляции и усугубление кризиса стоимости жизни.