На Западе оценили последствия прекращения транзита российского газа через Украину

Reuters: Европа ощутила последствия сокращения поставок газа в РФ через Украину

Транзит российского газа через Украину прекращается с 1 января 2025 года, на фоне этого Россия уже начала сокращать поставки. Оценку последствиям этой ситуации дает агентство Reuters.

Несмотря на успехи Европейского союза в замене российских поставок через Украину, Европа ощутила на себе последствия, поскольку более высокие цены на энергоносители повлияли на ее промышленную конкурентоспособность по сравнению, например, с США и Китаем, отмечается в материале.

Это привело к серьезному замедлению экономики, резкому росту инфляции и усугублению кризиса стоимости жизни.

После остановки транзита газа Украина понесет убытки в размере около 800 миллионов долларов в год, которые она получала в виде транзитных сборов, подсчитали авторы материала.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтверждал, что транзит российского газа прекратится утром 1 января 2025 года. Он напомнил, что ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

