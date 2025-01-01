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12:51, 1 января 2025Экономика

В Словакии предупредили о суровых последствиях остановки транзита газа через Украину

Фицо: остановка транзита газа через Украину будет иметь суровые последствия
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Sputnik / Artyom Geodakyan / Reuters

Остановка транзита газа через Украину будет иметь значительные последствия для Европы, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его цитирует РИА Новости.

«Это будет иметь суровые последствия для нас всех в Европейском союзе, но только не для России», — сказал политик.

Между тем представитель Еврокомиссии заявил, что в Европе были готовы к такому развитию событий. Отмечалось, что газовая инфраструктура Европы «достаточно гибка», чтобы поставлять газ нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам.

Ранее Фицо рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину в 2025 году. Премьер-министр Словакии отметил, что существуют разные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. Остановка транзита газа в итоге приведет к его подорожанию, заключил Фицо.

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