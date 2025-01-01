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08:35, 1 января 2025Бывший СССР

В Приднестровье выключили централизованное отопление

В Приднестровье выключили отопление после остановки поставок газа РФ в Молдову
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Приднестровье выключили централизованное отопление после приостановки транзита российского газа в Молдову. Об этом сообщается в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

Компания «Тирастеплоэнерго» объявила, что с 07:00 (08:00 по московскому времени) прекращается подача тепла и горячего водоснабжения. Ограничения коснулись жилых домов, бюджетных учреждений и организаций всех форм собственности, кроме лечебных учреждений.

«Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину в 08:00 1 января. В этот момент истек пятилетний контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом», заключенный 30 декабря 2019 года.

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