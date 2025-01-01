Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:42, 1 января 2025Мир

В Австрии оценили ситуацию с газом после завершения транзита через Украину

В Австрии заверили, что стране хватит газа после завершения украинского транзита
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Министерство энергетики Австрии оценило ситуацию с газом в стране после завершения транзита через Украину. Соответствующий релиз был опубликован на сайте ведомства.

В австрийском Минэнерго заверили, что в случае сбоя поставок российского газа через Украину стране не следует ожидать дефицита газа. Уточняется, что сейчас по сравнению с февралем 2022 года ситуация с газом в стране гораздо лучше. Этого, согласно сообщению, удалось добиться благодаря сокращению потребления и увеличению источников поставок.

«Заявленные объемы на газовом рынке будут физически выполнены, как и планировалось, в течение нескольких часов каждого газового дня. То есть по трубопроводам поступает ровно столько газа, сколько было заявлено. В соответствии с полученной картиной, поставки в Австрию обеспечены», — уверяет Минэнерго страны.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Прекращение транзита газа связано с неоднократным отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о суровых последствиях остановки транзита газа через Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе отреагировали на остановку транзита российского газа через Украину

      Европу призвали возобновить контакты с Россией ради Украины

      В России повысили минимальную цену за пачку сигарет

      Озвучены потери ВСУ в Курской области

      В Австрии оценили ситуацию с газом после завершения транзита через Украину

      Трамп и Маск станцевали перед Новым годом и попали на видео

      Российская шахматистка завоевала бронзу чемпионата мира по блицу

      В России перешли на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

      В России подняли штрафы за нарушение ПДД и урезали скидку за быструю оплату

      Названо число родившихся в новогоднюю ночь детей в Москве и Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше