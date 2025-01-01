В Австрии оценили ситуацию с газом после завершения транзита через Украину

В Австрии заверили, что стране хватит газа после завершения украинского транзита

Министерство энергетики Австрии оценило ситуацию с газом в стране после завершения транзита через Украину. Соответствующий релиз был опубликован на сайте ведомства.

В австрийском Минэнерго заверили, что в случае сбоя поставок российского газа через Украину стране не следует ожидать дефицита газа. Уточняется, что сейчас по сравнению с февралем 2022 года ситуация с газом в стране гораздо лучше. Этого, согласно сообщению, удалось добиться благодаря сокращению потребления и увеличению источников поставок.

«Заявленные объемы на газовом рынке будут физически выполнены, как и планировалось, в течение нескольких часов каждого газового дня. То есть по трубопроводам поступает ровно столько газа, сколько было заявлено. В соответствии с полученной картиной, поставки в Австрию обеспечены», — уверяет Минэнерго страны.

Подача российского газа через Украину «Газпромом» стала технически и юридически невозможна с 08:00 по московскому времени 1 января 2025 года. Прекращение транзита газа связано с неоднократным отказом украинской стороны продлевать соответствующие соглашения.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о суровых последствиях остановки транзита газа через Украину.