В Словакии предупредили о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Минэк Словакии: страна обеспечена газом на случай остановки Украиной транзита

Словакия обеспечена газом на случай остановки Украиной его транзита из России, однако этот шаг навредит экономике Европы. Об этом заявили в Министерстве экономики страны, пишет РИА Новости.

«Остановка транзита российского газа через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике», — сообщил Минэк Словакии.

В ведомстве добавили, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины также «негативно повлияет и на Словакию». Кроме того, убытки понесет и сам Киев, так как утратит платежи за транзит. При этом в министерстве подчеркнули, что российский газ продолжит поступать в европейские страны другими маршрутами, так как не подлежит санкциям.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен сообщила, что Евросоюз готов к остановке транзита российского газа через Украину.