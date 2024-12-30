В Евросоюзе заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Представитель ЕК Итконен: Евросоюз готов к остановке транзита газа через Украину

Европейский союз (ЕС) готов к остановке транзита российского газа через Украину. Об этом заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен в разговоре с РИА Новости.

Она отметила, что прекращение поставок было ожидаемо, поэтому объединение, несмотря на опасения некоторых европейских стран, подготовилось к этому. По словам Итконен, ЕК более года работает над «обеспечением альтернативных поставок для затронутых государств-членов».

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз может потерять 120 миллиардов евро, если поставки газа через Украину в 2025-2026 годах остановятся. Он также пригрозил украинским властям остановкой поставок электроэнергии в случае отказа от транзита российского газа через территорию республики.