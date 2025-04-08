Европа призвала Китай к переговорам на фоне пошлин Трампа

Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Китай в переговорам по ситуации с пошлинами США

Решение проблем с импортными пошлинами США, введенными неделю назад по инициативе президента Дональда Трампа, требуют взаимодействия Европы и Китая. Об этом в телефонном разговоре с премьером Госсовета КНР Ли Цяном заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говорится в пресс-релизе на сайте органа.

По ее словам, Евросоюз и Китай, входящие в число крупнейших мировых рынков, должны нести ответственность за поддержание сильной и реформированной торговой системы.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что текущую ситуацию следует урегулировать путем переговоров и стараться не допускать дальнейшей эскалации. Во время беседы стороны обсудили структурные решения для восстановления баланса двухсторонних отношений, в том числе в вопросе более широкого доступа европейских предприятий на китайский рынок.

Китай и Евросоюз являются для Трампа основными целями в торговой войне против всего мира. Президент США отказывается идти на компромиссы и игнорирует встречные предложения.

Размер пошлин в отношении Китая составляет 34 процента, а в отношении Евросоюза — 20 процентов. Пекин уже объявил о введении зеркальных мер, на что Трамп пообещал поднять тарифы еще на 50 процентов, что в совокупности доведет их до более чем 100 процентов. В КНР подчеркнули, что попытки такого давления стали очередной ошибкой Вашингтона.

Что касается ЕC, то глава Белого дома отверг предложение Брюсселя об отмене всех тарифов и потребовал заплатить за прошлые потери, что, в его представлениях, должно послужить поводом для начала переговоров.

Ранее эксперты предположили, что торговая война Трампа стала шансом для Китая перехватить роль мирового лидера за счет более взвешенной политики и отрыва от США их союзников.