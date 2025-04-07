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18:30, 7 апреля 2025Экономика

В Китае пошлины Трампа сравнили с пощечиной

Bloomberg: США захотели торговой войны, а Китай оказался готов воевать
Кирилл Луцюк

Фото: Florence Lo / Reuters

После того, как власти Китая оперативно ответили на пошлины президента США Дональда Трампа, мир получил сигнал — если Вашингтон хочет торговой войны, то Пекин к ней готов. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Там отметили, что китайский ответ встряхнул мировые рынки, а инвесторы приготовились к затяжной и разрушительной торговой войне. Их опасения усилились после того, как Трамп заявил, что не будет заключать соглашения о сокращении пошлин, если Китай не устранит торговый дефицит с США.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал активнее работать над раскрытием потребительского потенциала страны. Он назвал главными задачами оживление потребления, расширение внутреннего спроса и повышение эффективности инвестиций.

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Между тем, оснований надеяться на встречу лидеров Китая и США для урегулирования ситуации почти не осталось. Как заявил директор Центра американских исследований Университета Фудань У Синьбо, прежде чем сесть за стол переговоров для заключения сделки, нужно воевать. Не верит он и в возможность телефонного разговора Трампа и Си.

«Вы только что дали мне пощечину, и я не собираюсь просто звонить вам и просить прощения», — образно объяснил он ситуацию.

В связи с этим агентство напомнило, что Трамп не разговаривал с Си с момента возвращения в Белый дом. Это самый долгий срок, в течение которого глава Белого дома не общался со своим китайским коллегой после инаугурации за последние два десятилетия.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал пошлины Трампа издевательством и запугиванием. Дипломат охарактеризовал их как типичный односторонний подход и протекционизм.

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