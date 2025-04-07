Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:49, 7 апреля 2025Экономика

Китай назвал тарифы Трампа издевательством и запугиванием

МИД КНР назвал тарифы Трампа издевательством и призвал страны противостоять им
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Импортные пошлины против всего мира, которые на прошлой неделе ввел президент США Дональд Трамп, являются издевательством и запугиванием. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

По его словам, тарифы представляют собой типичный односторонний подход и протекционизм, потому что призваны служить только интересам США. Дипломат призвал страны мира совместно противостоять Вашингтону и переадресовал в адрес других ведомств вопросы о том, намерен ли Пекин вести переговоры с Трампом по поводу смягчения мер.

Цзянь подчеркнул, что злоупотребление тарифами является попыткой лишить другие страны права на развитие, в первую очередь речь идет о странах Глобального Юга.

В результате таких мер также вырастет разрыв между богатыми и бедными. Представитель китайского ведомства призвал защищать систему международной торговли, работающую в соответствии с ценностями ООН и Всемирной торговой организации. Для этого, считает Цзинь, страны мира должны обмениваться опытом и консультироваться.

Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая в размере 34 процентов на прошлой неделе. Спустя сутки Пекин ответил зеркальным образом, продемонстрировав, что не намерен идти на уступки и искать повод для переговоров. Такая реакция усилила опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии и мирового кризиса, что привело к падению фондовых рынков по всему миру. К настоящему времени неизвестно, готова ли каждая из сторон ослабить давление.

Глава Белого дома полагает, что его тарифы станут лекарством для международной торговли и не намерен отказываться от них несмотря на нарастающее давление, в том числе внутри страны.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мне это не нравится». Трамп осудил бомбардировки Украины и призвал Россию прекратить их

    Мужчина в военной форме пригрозил «порезать экипаж» на борту российского самолета

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Россиянам спрогнозировали рекордное подорожание кофе

    Американец переехал в российский город из любви к Федору Достоевскому

    В российском городе больше полусотни домов остались без света

    Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

    Российские студенты подрались в ожидании зачета

    В России оценили сообщения о подготовке армии к масштабному наступлению

    Песков высказался о следующих переговорах России и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше