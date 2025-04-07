Китай назвал тарифы Трампа издевательством и запугиванием

МИД КНР назвал тарифы Трампа издевательством и призвал страны противостоять им

Импортные пошлины против всего мира, которые на прошлой неделе ввел президент США Дональд Трамп, являются издевательством и запугиванием. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает Reuters.

По его словам, тарифы представляют собой типичный односторонний подход и протекционизм, потому что призваны служить только интересам США. Дипломат призвал страны мира совместно противостоять Вашингтону и переадресовал в адрес других ведомств вопросы о том, намерен ли Пекин вести переговоры с Трампом по поводу смягчения мер.

Цзянь подчеркнул, что злоупотребление тарифами является попыткой лишить другие страны права на развитие, в первую очередь речь идет о странах Глобального Юга.

В результате таких мер также вырастет разрыв между богатыми и бедными. Представитель китайского ведомства призвал защищать систему международной торговли, работающую в соответствии с ценностями ООН и Всемирной торговой организации. Для этого, считает Цзинь, страны мира должны обмениваться опытом и консультироваться.

Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из Китая в размере 34 процентов на прошлой неделе. Спустя сутки Пекин ответил зеркальным образом, продемонстрировав, что не намерен идти на уступки и искать повод для переговоров. Такая реакция усилила опасения инвесторов по поводу глобальной рецессии и мирового кризиса, что привело к падению фондовых рынков по всему миру. К настоящему времени неизвестно, готова ли каждая из сторон ослабить давление.

Глава Белого дома полагает, что его тарифы станут лекарством для международной торговли и не намерен отказываться от них несмотря на нарастающее давление, в том числе внутри страны.