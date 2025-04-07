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10:32, 7 апреля 2025Экономика

Российский фондовый рынок обвалился

Индекс Мосбиржи обвалился почти на 120 пунктов в начале торгов 7 апреля
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

В начале торгов на Московской бирже в понедельник, 7 апреля, российский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений за последнее время. С момента закрытия в пятницу, 4 апреля, индекс Мосбиржи потерял почти 120 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На минимуме показатель доходил до 2647 пункта, после чего скорректировался до 2683 пункта. Основным поводом для такой динамики стала паника на мировых фондовых рынках, которая связана с поведением президента США Дональда Трампа и его комментариями относительно введенных против всего мира импортных пошлин.

Основные биржевые индексы Японии и Китая потеряли более пяти процентов, при этом из-за слишком резкой динамики руководству бирж приходилось приостанавливать торги.

Второй по значимости российский индекс РТС впервые с 12 февраля упал ниже 1000 пунктов, а индекс российских гособлигаций RGBI снизился до минимальных с 17 февраля 105,65 пункта.

Отвечая на вопрос о ситуации на мировых рынках, Трамп заявил, что выписал им лекарство, и подтвердил, что не хочет, чтобы стоимость акций компаний падала. Также он рассказал, что множество лидеров иностранных государств хотят провести с ним переговоры о заключении сделки с США, хотя и не уточнил кто именно. По его мнению, вскоре ситуация с биржами должна наладиться сама собой.

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