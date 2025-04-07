Торги на крупнейшей в Азии бирже открылись падением из-за пошлин Трампа

Индекс 225 ведущих японских компаний Nikkei с открытия биржи упал на 6,46 %

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) открылись падением из-за пошлин американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

За первые 10 минут после открытия торговой площадки индекс Nikkei который отражает колебание курсов акций 225 ведущих японских компаний, упал на 6,46 процента. Такое падение связывают с опасениями инвесторов на фоне ситуации с пошлинами США. После падения на более чем восемь процентов ранние торги фьючерсами на ТФБ приостановили после срабатывания автоматической системы.

Ранее резко снизился фондовый индекс Тайваня — показатель упал на 9,8 процента, после чего торги были остановлены из-за срабатывания автоматического выключателя.

Колебания на мировых рынков объясняют ожиданием замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую объявил всему миру президент США Дональд Трамп. В ответ на ужесточение торговли Вашингтоном Китай уже пообещал зеркальный ответ в виде импортных пошлин на все товары из США в размере 34 процентов.

Глава Минфина США Скотт Бессент предостерег другие страны от введения ответных мер, так как этот шаг лишь спровоцирует эскалацию трений в торговой сфере и усугубит проблемы других стран. «Речь не идет о стремлении к прибыли, пошлины — это один из инструментов возрождения экономической безопасности США», — подчеркнул он. Однако после столь решительных шагов Пекина, который первым принял вызов, на подобные действия могут решиться и менее крупные экономики.