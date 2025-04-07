AP: Фондовый индекс Тайваня упал на 9,8%, торги были остановлены

Фондовый индекс Тайваня упал на 9,8 процента. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что торги на фондовом рынке Тайваня были остановлены после срабатывания автоматического выключателя.

Ранее цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $64 за баррель впервые с 26 апреля 2021 года.

Главной причиной падения цен является ожидание замедления мирового роста в результате глобальной торговой войны, которую президент США Дональд Трамп объявил всему миру. Еще одним фактором стало решение ОПЕК+ увеличить майскую добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки.