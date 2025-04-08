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10:52, 8 апреля 2025Экономика

Китай пригрозил Трампу борьбой до конца в торговой войне

Минторг КНР назвал ошибкой угрозы Трампа вновь поднять тарифы и пообещал ответ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Stringer / Reuters

Угрозы президента США Дональда Трампа дополнительно поднять импортные пошлины на китайскую продукцию являются ошибкой, усугубленной другой ошибкой, и повлекут за собой ответные действия со стороны Китая. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли КНР, на которое ссылается Bloomberg.

Ведомство предупредило, что если Вашингтон будет настаивать на своем, то Пекин готов бороться до конца. Таким образом, Китай вновь подтвердил, что занимает самую жесткую позицию по этой проблеме.

Размер импортной пошлины для Китая составил 34 процента, что в 3,5 раза выше базового уровня. Аналитики предполагали, что такой подход США послужит импульсом для торговых переговоров, после которых стороны придут к менее разрушительному решению, но Пекин почти сразу ответил введением точно таких же пошлин на американский импорт.

После этого Трамп пообещал добавить ко всем введенным ранее пошлинам 50 процентов, что в совокупности доведет их размер до более чем 100 процентов. Также он заявил, что все запрошенные китайской стороной переговоры будут исключены.

В Китае не уточнили, ответят ли они зеркально, но в любом случае такая резкая и бескомпромиссная эскалация чревата разрывом торговых связей крупнейших экономик мира.

Ранее издание отметило, что действия обычно довольно осторожного в своих заявлениях Китая говорят о его готовности к торговой войне с США. Аналитики не видят возможностей для быстрого потепления отношений двух стран, а также отмечают, что Трамп до сих пор ни разу не говорил по телефону с главой КНР Си Цзиньпином. Это самый долгий срок за последние два десятилетия, в течение которого глава Белого дома не общался с китайским коллегой после инаугурации.

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