Москвичу вынесли приговор за стрельбу по самокатчикам

Суд в Москве дал мужчине два года колонии за стрельбу по людям на самокатах

В Москве суд приговорил жителя к двум годам колонии общего режима за стрельбу по людям на самокатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

4 августа он из пневматического оружия открыл стрельбу в сторону группы людей на самокатах во время конфликта, а после скрылся. Один человек получил ранение, ему потребовалась медпомощь. В суде мужчина признал вину частично и добровольно компенсировал потерпевшим моральный вред.

