Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:39, 17 декабря 2025Силовые структуры

Москвичу вынесли приговор за стрельбу по самокатчикам

Суд в Москве дал мужчине два года колонии за стрельбу по людям на самокатах
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил жителя к двум годам колонии общего режима за стрельбу по людям на самокатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчину признали виновным по статье о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

4 августа он из пневматического оружия открыл стрельбу в сторону группы людей на самокатах во время конфликта, а после скрылся. Один человек получил ранение, ему потребовалась медпомощь. В суде мужчина признал вину частично и добровольно компенсировал потерпевшим моральный вред.

Ранее сообщалось, что в КБР медсестра выплатит пациентам 9 миллионов рублей за заражение гепатитом и ВИЧ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Венесуэла ответила на требование Трампа отдать США нефть и земли

    Сахар в борще довел москвича до тяжелого состояния

    Названы две самые доступные ипотеки в России

    Бывший сотрудник СБУ назвал причину не становиться президентом Украины для Залужного

    В США объяснили изменение отношения к России в стратегии нацбезопасности

    Российский врач вскрыл личную переписку сотрудницы и отчитал ее

    Цена серебра вышла на новый исторический максимум

    Москвичу вынесли приговор за стрельбу по самокатчикам

    ВСУ попали в окружение в Харьковской области

    В Раде ответили на предсказание Залужного о гражданской войне на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok