Заразившая 70 россиян гепатитом и ВИЧ медсестра выплатит миллионы

В КБР медсестра выплатит пациентам 9 млн рублей за заражение гепатитом и ВИЧ

В Кабардино-Балкарии медсестра, осужденная на четыре года за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, выплатит трем потерпевшим 9 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд частично удовлетворил иски трех потерпевших о компенсации морального вреда, они получат по 3 миллиона рублей.

Установлено, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года в частном санатории в Нальчике нарушались санитарно-эпидемиологические правила: использовались нестерильные медицинские изделия, не соблюдались требования к их дезинфекции, стерилизации, допускалось многократное использование одноразовых изделий.

