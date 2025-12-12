Реклама

12:38, 12 декабря 2025Силовые структуры

Беспутная россиянка погубила детей

Суд дал 6 месяцев ограничения свободы сибирячке за гибель ее двоих детей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Татарский районный суд Новосибирской области вынес приговор местной жительнице Надежде Жогольской, которая погубила своих собственных детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

За совершение преступления по статье 109 («Причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения родительских обязанностей») УК РФ ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

Суд установил, что женщина днем 19 сентября напилась и ушла из дома, бросив там одних своих детей 5 и 2 лет. Старший ребенок нашел оставленный беспутной матерью алкоголь и выпил, вследствие чего потерял контроль над собой. В это время загорелась проводка, находившая в аварийно-пожароопасном состоянии. Жилой дом наполнился дымом. Дети не смогли выбраться наружу.

На суде Жогольская признала вину.

Ранее сообщалось, что игры четверых детей на песчаном карьере около села Малета в Забайкалье обернулись гибелью двоих из них.

