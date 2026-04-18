19:39, 18 апреля 2026

Число жертв стрельбы в Киеве возросло до шести

Мэр Киева Кличко сообщил о шести жертвах во время стрельбы в Голосеевском районе
Алина Черненко

Фото: Stringer / Reuters

Число жертв стрельбы в Голосеевском районе Киева возросло до шести. Об этом сообщил мэр украинского города Виталий Кличко в Telegram-канале.

Он уточнил, что пять человек не выжили во время стрельбы на улице и в супермаркете. Кроме того, врачам не удалось спасти еще одну госпитализированную женщину. Ее личность устанавливают. Известно, что ей около 30 лет.

Кличко добавил, что еще шести пострадавшим, в том числе четырехмесячному ребенку, оказали помощь на месте.

Ранее в СМИ появилась информация о личности стрелка, устроившего стрельбу в Киеве. Мужчину звали Дмитрий Васильченков, его ликвидировали во время штурма супермаркета, где он забаррикадировался.

