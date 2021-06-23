Песков рассказал о возможных последствиях новых ограничений из-за COVID-19

Новые противовирусные ограничения в Москве могут повысить спрос на тесты и вызвать логистические трудности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 23 июня.

Однако угроза распространения вируса это перевешивает, отметил он. «Главное сейчас — это безопасность и здоровье людей, поэтому принимаются такие меры», — сказал Песков.

По его словам, власти регионов будут принимать самостоятельные решения для борьбы с возможными логистическими сложностями. Он также напомнил, что в больницах можно пройти ПЦР-тестирование бесплатно.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, направленные на борьбу с распространением вируса. Так, с 22 июня вводится временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек. С 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только привитые или переболевшие жители города. Также посетить кафе смогут люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест а руках, которому не более трех дней.