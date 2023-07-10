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11:54, 10 июля 2023Экономика

Назван срок выпуска новых Aurus

«НАМИ»: партию серийных минивэнов Aurus Arsenal для частного рынка запустят в 2024 году

Фото: Olivier CABARET / Wikimedia Commons

Первые серийные экземпляры минивэна Aurus Arsenal для частного рынка соберут в следующем году, покупателям станет доступна небольшая партия. По техническим характеристикам модель будет сопоставима с седаном Senat, приводит ТАСС слова генерального директора ФГУП «НАМИ» Федора Назарова.

В Aurus Arsenal будет использоваться восьмицилиндровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом (технология, при которой установлены две турбины для наддува воздуха в цилиндры). Мощность двигателя внутреннего сгорания (ДВС) составит 598 лошадиных сил, электромотора — 62 лошадиные силы.

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В настоящее время Arsenal собирается в основном для нужд Гаража особого назначения — подразделения Федеральной службы охраны России, которое отвечает за перевозку первых лиц государства, а также прибывших с визитом лидеров иностранных государств. Однако в дальнейшем аудиторию пользования хотят расширить.

Aurus — российский бренд представительских автомобилей. На данный момент в линейке представлены несколько моделей, включая Senat и внедорожник Komendant, который можно предзаказать в автосалонах за 33-35 миллионов рублей. В дальнейшем ассортимент планируют расширить лимузином Senat Long, минивэном Arsenal и мотоциклом Merlon.

Ранее сообщалось о планах представить новую версию автомобиля Aurus Senat на водороде к концу 2023 года. Разработкой занимаются специалисты ФГУП «НАМИ». Также эксперты разрабатывают электрическую версию автомобиля — она будет представлять собой последовательный гибрид с двигателем внутреннего сгорания, который напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора.

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    Анатолий Акулов
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