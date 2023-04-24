В России представят новую версию автомобиля Aurus на водороде

ФГУП «НАМИ» в конце года представит новую версию автомобиля Aurus Senat на водороде

ФГУП «НАМИ» в конце 2023 года планирует представить новую версию автомобиля Aurus Senat, который работает на водороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации Федора Назарова.

«Мы, наверное, водородный выставим на планируемом международном саммите по экологии в Эмиратах в конце года. Это Senat будет водородный, но как бы следующая версия, уже не тот. Там уже ячейки другие, и он уже в более зрелой версии», — заявил Назаров.

Что касается электрической версии автомобиля, то, по словам гендиректора, они активно разрабатывают последовательный гибрид с двигателем внутреннего сгорания, который напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора. Назаров назвал модель электрической версией с расширенным пробегом.

В августе 2022 года стало известно, что стоимость люксового автомобиля Aurus Senat на водородном топливе оценивается в 36 миллионов рублей. Тогда же отмечалось, что расстояние, которое может проехать новая модель на одной полной заправке бака, составляет 600 километров.