Раскрыта стоимость нового автомобиля Aurus на водороде

Mash: стоимость нового автомобиля Aurus Senat на водороде составляет 36 миллионов рублей

Стоимость люксового автомобиля Aurus Senat на водородном топливе оценивается в 36 миллионов рублей. Машину российского производства показали на выставке MIMS Automobility Moscow 2022, ее характеристики раскрывает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что расстояние, которое может проехать новая модель на одной полной заправке бака

составляет 600 километров. При этом разогнаться от нуля до ста километров в час она способна за четыре секунды. Автомобиль оборудован двумя электромоторами, а также двигателем на водородном топливе.

Как сообщили представители компании, 80 процентов деталей Aurus Senat изготовлены в России, оставшаяся часть поставляется из-за рубежа. Они также пообещали, что не допустят подорожания новинки до 50 миллионов рублей в условиях санкций.

В настоящее время проводятся испытания машины. В случае поступления заказа от правительства будет запущено производство серии.

Известно, что под маркой Aurus выпускаются автомобили для первых лиц государства, в том числе для президента Российской Федерации Владимира Путина.

В июле на платформе «Авито Авто» появилось объявление, согласно которому в Москве продавался элитный автомобиль Aurus. Утверждалось, что у машины модели Senat 2021 года был один владелец — юридическое лицо, а пробег был равен 300 километрам. Цена транспортного средства составляла 35 миллионов рублей.