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В сети появилось объявление о продаже машины Aurus за десятки миллионов рублей

В сети появилось объявление о продаже автомобиля Aurus Senat за 35 миллионов рублей

Скриншот: Авито

В Москве продается элитный автомобиль марки Aurus за десятки миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе Avito.

Утверждается, что у машины модели Senat 2021 года был один владелец — юридическое лицо, а пробег составляет всего 300 километров. В размещенном в сети объявлении также уточняется стоимость транспортного средства — 35 миллионов рублей. Автор отмечает, что автомобиль имеет максимальную комплектацию, 598 лошадиных сил и гибридный двигатель V8, спроектированный международными инженерами в партнерстве с компанией Porsche Engineering.

Известно, что под маркой Aurus выпускаются автомобили для первых лиц государства, в том числе для президента Российской Федерации Владимира Путина.

В мае в сети опубликовали объявление о продаже машины Bentley Mulsanne 2019 года выпуска за 50 миллионов рублей. Предполагается, что данное транспортное средство принадлежит Элле Копышевской — дочери президента российского благотворительного фонда «Милосердие» Владимира Копышевского. Элитный автомобиль имеет 513 лошадиных сил и 2623 километра пробега.

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Карина Черных
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