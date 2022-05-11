Дочь президента российского фонда продаст свой Bentley за 50 миллионов рублей

Бизнесвумен Элла Копышевская продаст свой Bentley за 50 миллионов рублей

Дочь президента российского благотворительного фонда «Милосердие» Владимира Копышевского, бизнесвумен Элла Копышевская продаст свой автомобиль Bentley Mulsanne за 50 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

В размещенном в сети объявлении уточняется, что элитный автомобиль 2019 года выпуска имеет 513 лошадиных сил и пробег 2623 километра. Также указано, что транспортное средство приобреталось у официального дилера и документально числится за одним собственником.

Известно, что Элла Копышевская является учредителем компьютерной компании «Вместе дом» и генеральным директором организации «Технорусресурс», специализирующейся на строительстве жилых и нежилых зданий.

В октябре 2021 года владелица компании, которая специализируется на уборке домов на Рублевке, захотела продать свой Bugatti Veyron 2010 года выпуска за 121 миллион рублей. Отмечалось, что автомобиль полноприводный, оснащен двигателем мощностью более тысячи лошадиных сил и имеет пробег 6666 километров. Утверждалось, что владелицей транспортного средства является Наталия Никулина — глава клининг-организации «Форест».