Владелица клининга домов на Рублевке захотела продать авто за 121 миллион рублей

Российская владелица компании, которая специализируется на уборке домов на Рублевке, захотела продать роскошный автомобиль. Объявление появилось на платформе «Авито».

Речь идет о Bugatti Veyron 2010 года выпуска с полным приводом, который оснащен двигателем мощностью более тысячи лошадиных сил. Кузов машины выкрашен в черный и серебряный цвета, а его пробег составляет 6666 километров. Отмечается, что стоимость транспортного средства составляет 121 миллион рублей.

По информации Telegram-канала Mash, владелица автомобиля — Наталия Никулина. Она является главой клининг-организации «Форест». Согласно посту, в 2020 году выручка компании составила 26,5 миллиона рублей. Ранее Никулина руководила аналогичной фирмой «Аура».

В марте стало известно, что «Жигули» российского политика Бориса Немцова выставили на продажу. Автомобиль белого цвета был выпущен в 1991 году. Приобрести машину можно за три миллиона рублей.