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17:34, 15 июля 2026Культура

Бывшую жену Эминема госпитализировали с рваной раной

Экс-супруга Эминема Ким Скотт доставлена в больницу с кровотечением и рваной раной
Андрей Шеньшаков

Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Бывшую жену рэпера Эминема (настоящее имя Маршалл Мэтерс) Ким Скотт экстренно госпитализировали. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, женщина попала в больницу с кровоизлиянием и рваной раной. Подробности инцидента, в ходе которого Скотт могла получить подобные травмы, неизвестны.

В мае Скотт арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Тогда она врезалась в припаркованный автомобиль в Честерфилде.

В 2021 году Ким Скотт также попала в больницу. В тот момент сообщалось, что она была доставлена в клинику после попытки покончить с собой и конфликта с полицией.

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