Бывшую жену Эминема госпитализировали с рваной раной

Экс-супруга Эминема Ким Скотт доставлена в больницу с кровотечением и рваной раной

Бывшую жену рэпера Эминема (настоящее имя Маршалл Мэтерс) Ким Скотт экстренно госпитализировали. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации источника, женщина попала в больницу с кровоизлиянием и рваной раной. Подробности инцидента, в ходе которого Скотт могла получить подобные травмы, неизвестны.

В мае Скотт арестовывали за вождение в нетрезвом виде. Тогда она врезалась в припаркованный автомобиль в Честерфилде.

В 2021 году Ким Скотт также попала в больницу. В тот момент сообщалось, что она была доставлена в клинику после попытки покончить с собой и конфликта с полицией.