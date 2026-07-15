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17:33, 15 июля 2026Моя страна

В российском регионе провели молебен о предотвращении пожаров

МЧС России: В Тюмени провели молебен о предотвращении пожаров
Мария Винар
СюжетПожар в Перми

Фото: МЧС Тюменской области / VK

В Тюмени провели молебен о предотвращении пожаров. Об этом сообщило МЧС региона.

Богослужение состоялось в преддверии 99-летия Государственного пожарного надзора (ГПН) на территории Тюменского учебного центра МЧС России. В пресс-службе ведомства уточнили, что молебен провели за здравие всех тех, в чьи профессиональные обязанности входит предупреждение пожаров и их ликвидация.

«Главная задача государственного пожарного надзора — обеспечить повсеместное соблюдение требований пожарной безопасности. Инспекторы ГПН не только выявляют нарушения, но и анализируют причины уже произошедших пожаров, чтобы помочь предотвратить их в будущем», — отмечается в публикации.

Ранее в Перми провели молебен о защите города от напастей и беспилотников.

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