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14:33, 6 апреля 2024Экономика

Рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации президента России

Мантуров: рестайлинговую версию Aurus Senat представят на инаугурации Путина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Рестайлинговая версия российского представительского автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает РИА Новости.

По его словам, обновленный люксовый автомобиль представят на церемонии. Отмечается, что инаугурация запланирована на 7 мая.

Машины Aurus создаются с 2013 года по заказу российского Минпромторга РФ. Предполагается, что автомобили данной линейки заменят парк служебных машин госслужащих.

Ранее Мантуров заявил, что сборка Aurus стартовала в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Чиновник уточнил, что на производственной площадке в Абу-Даби планируется вначале выпускать серию Senat, а затем Komendant.

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      Виктория Кондратьева
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