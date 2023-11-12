Российский премиальный автомобиль Aurus начали собирать в Эмиратах

Мантуров: в ОАЭ стартовала сборка российского премиального автомобиля Aurus

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стартовала сборка российского премиального автомобиля Aurus, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, производство автомобилей стартовало на производственной площадке в Абу-Даби 12 ноября. На ней планируется вначале выпускать серию Senat, а затем Komendant.

Также Мантуров подтвердил планы по открытию салона продаж и кастомизации Aurus в ОАЭ. Затем хотят расширять присутствие бренда на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что стартовая цена на модель Aurus Senat составляет 38,9 миллиона рублей, на Aurus Komendant — 39,9 миллиона рублей.

