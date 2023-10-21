Самое дорогое российское авто для чиновников оценили в десятки миллионов рублей

Самым дорогим авто для чиновников РФ стал внедорожник Aurus за 40 млн рублей

Журналисты ознакомились с прайс-листами на автомобили, которые рекомендовали к использованию российским чиновникам. О самых дорогих и бюджетных вариантах рассказывает РИА Новости.

Дешевле всего обойдется Lada Granta, стоимость которой достигает 700 тысяч рублей. Чуть дороже оценили другие машины «АвтоВАЗа»: цена на Lada Vesta будет начинаться от 1,2 миллиона рублей, Lada Vesta SW Cross — от 1,5 миллиона рублей и Lada Niva Travel — от 1,1 миллиона рублей.

Российским чиновникам также предлагается пересесть на электромобили. В списке представлен бренд Evolute — их машины будут стоить от 3 миллионов рублей. Цены на электрокар Evolute i-Sky будут начинаться от 4 миллионов рублей. Кроссовер i-Joy будет стоить 3,5 миллиона. В данном ценовом диапазоне будут продавать и машины единственного в списке китайского бренда Haval. За Haval Dargo и модели H9 предлагается цена в районе 4 миллионов рублей. Самый дешевый вариант (почти 2 миллиона рублей) — Haval Jolion.

Самым дорогим авто для чиновников стал внедорожник российского люксового бренда Aurus. «Стартовая цена на модель Aurus Senat составляет 38 900 000 рублей, на Aurus Komendant - 39 900 000 рублей», — сообщили агентству в пресс-службе автобренда.

20 октября в Минпромторге подготовили список рекомендуемых автомобилей для российских чиновников. Идея перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили изначально принадлежала президенту Владимиру Путину. В первой половине сентября он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос.