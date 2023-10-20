Lada, Aurus, УАЗ и Haval. На какие машины пересадят российских чиновников?

Минпромторг включил Lada, УАЗ и Aurus в список рекомендуемых авто для чиновников

В Минпромторге подготовили список рекомендуемых автомобилей для российских чиновников. В предварительный перечень вошли отечественные бренды Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Aurus, а также китайский Haval. В общей сложности в список ведомства попали 18 российских моделей и 4 авто из КНР. Перечень подготовили по поручению президента Владимира Путина и в дальнейшем планируют его расширить.

Какие модели машин включили в перечень рекомендуемых

В список рекомендуемых машин для чиновников от Минпромторга вошли автомобили с российским VIN-номером. Речь идет о транспортных средствах, которые производятся на территории России в рамках специальных инвестиционных контрактов и имеют высокий уровень локализации сборки (в 2023 году — не менее 3,2 тысячи баллов — прим. «Ленты.ру»). Последний показатель, как уточнили в ведомстве, должен находиться не ниже установленного порогового значения для доступа к государственным закупкам. В свою очередь, автомобили с низким уровнем локализации можно будет приобретать только по специальному разрешению Минпромторга.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С учетом вышеперечисленных требований в первоначальный список рекомендуемых машин для чиновников ведомство включило российские модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend бренда Lada; «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР от завода УАЗ; SENAT, KOMENDANT от Aurus; городской кроссовер 3, электромобиль 3е и новая модель 6 концерна «Москвич», а также I-PRO, I-JOY, I-SKY компании Evolute. Кроме того, в перечень попали китайские модели Jolion, Dargo, F7/F7x и H9 бренда Haval.

Включение в список китайского бренда в Минпромторге объяснили тем, что эти машины с 2019 года выпускаются на заводе в Тульской области и имеют российские VIN-номера. Кроме того, у самой компании есть совместный с ведомством специнвестконтракт, в котором, помимо прочего, прописано обязательство по локализации производства двигателей, коробок передач, электронных блоков и систем управления.

В Минпромторге добавили, что дальнейшее расширение списка будет происходить по мере выхода на российский рынок новых отечественных автомобилей. Одним из возможных вариантов с большой долей вероятности может стать новая модель Lada Aura. Соответствующую машину руководство концерна представило еще в июне 2023 года. В компании тогда выразили надежду на востребованность этого автомобиля в бюджетных организациях и учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. При этом стоимость авто составит 25 тысяч долларов, или около двух миллионов рублей.

Путин поручил пересадить российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили

Идея перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили изначально принадлежала президенту Владимиру Путину. В первой половине сентября он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос. Ориентироваться в реализации этой меры глава страны рекомендовал на Индию, где местные власти активно продвигают эту тему среди сотрудников различных ведомств.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При этом в России, как уточнял Путин, для ускоренного перехода чиновников на отечественные авто выстроена вся необходимая цепочка. В ходе заседания Восточного экономического форума президент также анонсировал начало закупок продукции российского автопрома для служебного пользования чиновников.

После соответствующего поручения глава Минпромторга Виктор Евтухов заявил о готовности пересадить сотрудников ведомства на машины отечественного производства. Он уточнил, что заниматься закупкой подобных автомобилей будет специальное подразделение, а конкретных поставщиков выберут на конкурсной основе.

Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно Виктор Евтухов Заместитель главы Минпромторга

Необходимость пересаживать чиновников на другие авто объяснили развитием отечественного автопрома

Путин объяснял необходимость перехода чиновников с иномарок на российские машины необходимостью развития отечественного автопрома, продвижения на рынке собственных брендов и ускорения темпов локализации производства в стране. Еще в начале августа он подчеркивал, что «повышение качества жизни в России должнo быть направлено прежде всего на развитие собственной продукции».

В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга заявили, что массовый переход чиновников на российские автомобили окажет дополнительную поддержку отечественным производителям. В свою очередь, стабильная работа представителей автопрома обеспечит дальнейший экономический рост ряда российских регионов и областей.

Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, а также совершенствованию модельного ряда Минпромторг

Когда начнутся закупки отечественных автомобилей для российских чиновников

Совет Госдумы 18 сентября единогласно поддержал использование депутатами исключительно тех автомобилей, которые производятся и выпускаются на территории России. Согласно принятому решению, парламентарии в избирательных округах со следующего года будут обеспечиваться только отечественными машинами. Как ранее утверждал председатель ГД Вячеслав Володин, в нижней палате Федерального собрания уже начали заменять автотранспорт, используемый в служебных целях в Москве.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин заявил, что российские автомобили для государственных служащих начнут закупать ориентировочно во второй половине 2024 года.