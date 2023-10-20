Lada, Aurus, УАЗ и Haval. На какие машины пересадят российских чиновников?
В Минпромторге подготовили список рекомендуемых автомобилей для российских чиновников. В предварительный перечень вошли отечественные бренды Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute и Aurus, а также китайский Haval. В общей сложности в список ведомства попали 18 российских моделей и 4 авто из КНР. Перечень подготовили по поручению президента Владимира Путина и в дальнейшем планируют его расширить.
Какие модели машин включили в перечень рекомендуемых
В список рекомендуемых машин для чиновников от Минпромторга вошли автомобили с российским VIN-номером. Речь идет о транспортных средствах, которые производятся на территории России в рамках специальных инвестиционных контрактов и имеют высокий уровень локализации сборки (в 2023 году — не менее 3,2 тысячи баллов — прим. «Ленты.ру»). Последний показатель, как уточнили в ведомстве, должен находиться не ниже установленного порогового значения для доступа к государственным закупкам. В свою очередь, автомобили с низким уровнем локализации можно будет приобретать только по специальному разрешению Минпромторга.
С учетом вышеперечисленных требований в первоначальный список рекомендуемых машин для чиновников ведомство включило российские модели Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend бренда Lada; «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР от завода УАЗ; SENAT, KOMENDANT от Aurus; городской кроссовер 3, электромобиль 3е и новая модель 6 концерна «Москвич», а также I-PRO, I-JOY, I-SKY компании Evolute. Кроме того, в перечень попали китайские модели Jolion, Dargo, F7/F7x и H9 бренда Haval.
Включение в список китайского бренда в Минпромторге объяснили тем, что эти машины с 2019 года выпускаются на заводе в Тульской области и имеют российские VIN-номера. Кроме того, у самой компании есть совместный с ведомством специнвестконтракт, в котором, помимо прочего, прописано обязательство по локализации производства двигателей, коробок передач, электронных блоков и систем управления.
В Минпромторге добавили, что дальнейшее расширение списка будет происходить по мере выхода на российский рынок новых отечественных автомобилей. Одним из возможных вариантов с большой долей вероятности может стать новая модель Lada Aura. Соответствующую машину руководство концерна представило еще в июне 2023 года. В компании тогда выразили надежду на востребованность этого автомобиля в бюджетных организациях и учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. При этом стоимость авто составит 25 тысяч долларов, или около двух миллионов рублей.
Путин поручил пересадить российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили
Идея перехода российских чиновников с иномарок на отечественные автомобили изначально принадлежала президенту Владимиру Путину. В первой половине сентября он призвал профильные ведомства и правительство проработать этот вопрос. Ориентироваться в реализации этой меры глава страны рекомендовал на Индию, где местные власти активно продвигают эту тему среди сотрудников различных ведомств.
При этом в России, как уточнял Путин, для ускоренного перехода чиновников на отечественные авто выстроена вся необходимая цепочка. В ходе заседания Восточного экономического форума президент также анонсировал начало закупок продукции российского автопрома для служебного пользования чиновников.
После соответствующего поручения глава Минпромторга Виктор Евтухов заявил о готовности пересадить сотрудников ведомства на машины отечественного производства. Он уточнил, что заниматься закупкой подобных автомобилей будет специальное подразделение, а конкретных поставщиков выберут на конкурсной основе.
Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно
Необходимость пересаживать чиновников на другие авто объяснили развитием отечественного автопрома
Путин объяснял необходимость перехода чиновников с иномарок на российские машины необходимостью развития отечественного автопрома, продвижения на рынке собственных брендов и ускорения темпов локализации производства в стране. Еще в начале августа он подчеркивал, что «повышение качества жизни в России должнo быть направлено прежде всего на развитие собственной продукции».
В свою очередь, в пресс-службе Минпромторга заявили, что массовый переход чиновников на российские автомобили окажет дополнительную поддержку отечественным производителям. В свою очередь, стабильная работа представителей автопрома обеспечит дальнейший экономический рост ряда российских регионов и областей.
Такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства, а также совершенствованию модельного ряда
Когда начнутся закупки отечественных автомобилей для российских чиновников
Совет Госдумы 18 сентября единогласно поддержал использование депутатами исключительно тех автомобилей, которые производятся и выпускаются на территории России. Согласно принятому решению, парламентарии в избирательных округах со следующего года будут обеспечиваться только отечественными машинами. Как ранее утверждал председатель ГД Вячеслав Володин, в нижней палате Федерального собрания уже начали заменять автотранспорт, используемый в служебных целях в Москве.
В свою очередь, заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин заявил, что российские автомобили для государственных служащих начнут закупать ориентировочно во второй половине 2024 года.