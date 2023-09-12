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14:20, 12 сентября 2023Экономика

Сотрудники Минпромторга пересядут на российские автомобили

Замглавы Минпромторга Евтухов: сотрудники ведомства пересядут на российские авто
Виктор Евтухов

Виктор Евтухов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что сотрудники ведомства пересядут с иномарок на российские автомобили. Слова руководителя ведомства приводит «Прайм».

Заниматься закупкой отечественных автомобилей будет специальное подразделение, а поставщиков машин выберут на конкурсной основе. «Есть поручение главы государства, оно будет исполняться беспрекословно», — заключил Евтухов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что чиновники и госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях. Переход с иномарок на «более скоромные» машины будет способствовать развитию местного автопрома и ускорению темпов локализации производства.

Ориентироваться в этом вопросе глава страны призвал на Индию, в которой местные власти активно продвигают эту тему среди сотрудников различных ведомств. В России для реализации подобной цели выстроена вся необходимая цепочка. В обозримом будущем должны начаться госзакупки.

В начале июня российский завод «АвтоВАЗ» представил новую модель Lada Aura. В компании тогда выразили надежду на востребованность этой машины в бюджетных организациях и учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. При этом стоимость авто составит 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей).

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    Анатолий Акулов
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