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11:41, 12 сентября 2023Экономика

Путин сравнил отечественные автомобили с Mercedes и Audi

Путин призвал брать пример с Индии для перехода чиновников на отечественные авто

Фото: Manuel Pappacena / Unsplash

Российские госслужащие должны ездить на отечественных автомобилях. В сравнении с немецкими Mercedes и Audi они выглядят более скоромными, но их все равно необходимо продвигать для развития местного автопрома, заявил президент Владимир Путин. Его слова приводит «Коммерсантъ».

В вопросе перехода госслужащих на отечественные автомобили президент призвал брать пример с Индии, где местные власти активно продвигают эту тему среди сотрудников различных ведомств. В России для этого вытроена вся необходимая цепочка. В настоящее время осталось решить, «кому чего положено», уточнил Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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На этом фоне в обозримом будущем должны начаться госзакупки. «Вопрос в практическом плане стоит о закупках, сейчас будут закупать», — заявил российский лидер. Он также призвал ускорить темпы локализации производства автомобилей, однако на реализацию этой задачи уйдет определенное количество времени. «Мы не собираемся закрываться целиком и полностью, здесь вот на коленях что-то делать. Вот Aurus сделали? Сделали», — заключил он.

Темы перехода российских госслужащих на отечественные автомобили обсуждается на высшем уровне продолжительное время. В начале августа Путин потребовал решить этот вопрос, призвав чиновников отказаться от использования иномарок. В качестве одного из вариантов замены «АвтоВАЗ» представил новую модель Lada Aura. В компании тогда уточнили, что машина будет востребована в бюджетных организациях и учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня.

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    Анатолий Акулов
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