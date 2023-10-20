Китайские автомобили попали в список рекомендованных для закупок чиновниками

Минпромторг рекомендовал чиновникам покупать Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич» и Haval

В список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими в служебных целях, попали российские и китайские модели. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает ТАСС.

Всего выбрано шесть производителей легковых автомобилей для чиновников. Бренд Lada в списке представлен моделями Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; бренд УАЗ — моделями «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер» и СГР; бренд представительских автомобилей Aurus — моделями Senat и Komendant.

У китайского производителя Haval выбраны модели Jolion, Dargo, F7/F7x и H9. Российские бренды «Москвич» и Evolute, которые наладили выпуск автомобилей в сотрудничестве с китайскими компаниями, представлены моделями 3, 3е и 6, I-Pro, I-Joy и I-Sky соответственно. Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей.

Главным условием является производство моделей на территории России, в приоритетном порядке рассматриваются высоколокализованные модели. Закупка транспорта, чья локализация ниже порогового значения (3,2 тысячи баллов в 2023 году), допускается только по специальному разрешению.

В Минпромторге подчеркнули, что решение поспособствует развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объемов и модернизации производства и совершенствованию модельного ряда.

Поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей ранее дал президент России Владимир Путин. В Минпромторге позднее заявили, что российские производители способны удовлетворить спрос госструктур.

Накануне, 19 октября, стало известно, что уровень локализации новой модели Lada Vesta снизился. Автомобиль в кузове универсал потерял 115 баллов, а машина с автоматической коробкой передач — 650-655 баллов. Потери связаны с электроникой — блоком управления двигателем, приборами, системами ABS и ESP. Тем не менее модель все еще набирает необходимые для госзакупок 3,2 тысячи баллов.