Lada Vesta стала менее российской

«Ъ»: производство новой модели Lada Vesta стало менее локализованным

Уровень локализации новой модели Lada Vesta уменьшился. Об этом со ссылкой на постановление Минпромторга России сообщает «Коммерсантъ».

Седан Lada Vesta с механической коробкой передач, производство которого «АвтоВАЗ» перезапустил весной 2023 года, набрал 3,2 тысячи баллов локализации, — на 135 баллов меньше, чем до кризиса. Автомобиль в кузове универсал потерял 115, а машина с автоматической коробкой передач — 650-655 баллов.

Производитель локализовал некоторые этапы сборки автомобиля и стал использовать больше отечественных комплектующих — зеркала, фары, шины, амортизаторы и другие детали. Однако Lada Vesta утратила баллы из-за электроники — блока управления двигателей, приборами, системами ABS и ESP, а также ЭРА-ГЛОНАСС.

Часть баллов компания получила за счет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) — с конца 2021 года их количество выросло с 635 до 1,9 тысячи. Однако производитель получает баллы в зависимости от доли потраченной на разработку выручки. Как отмечают источники «Коммерсанта», текущий прирост связан не только с реальными разработками, но и с падением дохода из-за снижения продаж и выпуска в 2022 году.

Согласно требованиям закона, автомобиль может претендовать на компенсацию утильсбора как российский, если наберет 2,6 тысячи баллов локализации. При этом детали, которые не включены в список локализованных, по словам представителя компании, на самом деле российские — обновление документов происходит лишь несколько раз в год.

В рамках ВЭФ-2022 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал выпуск кроссовера на базе Lada Vesta. Придумать имя новой модели предложили подписчикам автоконцерна в соцсетях. Название нового городского кроссовера B+ класса должно состоять не более чем из шести букв, быть оригинальным, иметь написание на латинице и быть благозвучным и запоминающимся. Оно также должно сочетаться с Lada, быть «близким и понятным русскому человеку», отражать его традиции, культуру и язык, отметили представители компании.