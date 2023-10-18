«АвтоВАЗ» попросил придумать понятное русскому человеку название новой Lada

«АвтоВАЗ» попросил подписчиков придумать название для нового кроссовера Lada

Российский концерн «АвтоВАЗ» предложил к подписчикам в социальных сетях придумать название для нового автомобиля. С просьбой к подписчикам компания обратилась в соцсетях.

Название нового городского кроссовера B+ класса должно состоять не более чем из шести букв, быть оригинальным, иметь написание на латинице и быть благозвучным и запоминающимся. Оно также должно быть сочетаться с Lada, быть «близким и понятным русскому человеку», отражать его традиции, культуру и язык, отметили представители компании.

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал новый кроссовер на базе Lada Vesta в рамках ВЭФ-2022.

«Это будет новый современный кроссовер — самая популярная, наверное, сегодня среди автолюбителей версия. И вот она в ближайшее время начнет уже в полном объеме разрабатываться коллективом, научно-техническим центром "АвтоВАЗа"», — пообещал топ-менеджер.

Отечественная Lada стала самой популярной маркой автомобиля у россиян в 2023 году. Из всей линейки отечественного автоконцерна водители предпочитают Lada Granta. Помимо «АвтоВАЗа» в тройку лидеров также вошли Kia и Toyota.

5 октября «АвтоВАЗ» представил новую Lada Vesta Sportline. Салон новинки оснащен спортивными сиденьями с развитой боковой поддержкой, вертикальным сенсорным дисплеем и трехспицевым рулевым колесом. Оборудованная 1,6-литровым двигателем мощностью 118 лошадиных сил машина сможет разгоняться до 190 километров в час.