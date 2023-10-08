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09:48, 8 октября 2023Экономика

Российская марка автомобилей попала в тройку самых популярных

Россияне назвали марку автомобиля Lada самой популярной в стране

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Самой популярной маркой автомобиля у россиян в 2023 году стала отечественная Lada. Это следует из результата опроса пользователей компании «СберАвто», передает РИА Новости.

Из всей линейки россияне предпочитают Lada Granta.

В тройку лидеров также вошли Kia и Toyota. Причем, помимо этих марок, москвичам нравится еще Skoda, а жителям Петербурга — Ford Focus.

5 октября «АвтоВАЗ» показал новую Lada Vesta Sportline, которую можно будет приобрети в кузове седан и универсал. В ее салоне установили спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, вертикальный сенсорный дисплей и трехспицевое рулевое колесо. Помимо этого модель укомплектована цифровой приборной панелью, подогревом лобового стекла, задними парктрониками, камерой заднего вида и кондиционером. Оборудованная 1,6-литровым двигателем мощностью 118 лошадиных сил Lada Vesta Sportline, как ожидается, сможет разгоняться до 190 километров в час.

Автопроизводитель уточнил, что продажи спортивной Lada начнутся примерно через месяц.

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    Любовь Ширижик
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