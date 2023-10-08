Российская марка автомобилей попала в тройку самых популярных
Самой популярной маркой автомобиля у россиян в 2023 году стала отечественная Lada. Это следует из результата опроса пользователей компании «СберАвто», передает РИА Новости.
Из всей линейки россияне предпочитают Lada Granta.
В тройку лидеров также вошли Kia и Toyota. Причем, помимо этих марок, москвичам нравится еще Skoda, а жителям Петербурга — Ford Focus.
5 октября «АвтоВАЗ» показал новую Lada Vesta Sportline, которую можно будет приобрети в кузове седан и универсал. В ее салоне установили спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, вертикальный сенсорный дисплей и трехспицевое рулевое колесо. Помимо этого модель укомплектована цифровой приборной панелью, подогревом лобового стекла, задними парктрониками, камерой заднего вида и кондиционером. Оборудованная 1,6-литровым двигателем мощностью 118 лошадиных сил Lada Vesta Sportline, как ожидается, сможет разгоняться до 190 километров в час.
Автопроизводитель уточнил, что продажи спортивной Lada начнутся примерно через месяц.