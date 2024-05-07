Путин призвал обеспечить преемственность в развитии страны на десятилетия вперед

Путин: нужно обеспечить преемственность в развитии страны на десятилетия вперед

Надежную преемственность в развитии России надо обеспечить на десятилетия вперед. К этому призвал Владимир Путин в речи во время вступления в должность президента России, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства пообещал сделать все, чтобы граждане, которые проявили свои лучшие качества и «делом доказали верность Отечеству», выходили на ведущие позиции во всех сферах, включая экономику и государственное управление. Путин также подчеркнул необходимость «вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России, развивать нашу государственность, в основе которой межнациональное согласие, сбережение традиций всех народов, живущих в России».

Закончил свое выступление президент словами «Вместе победим», перед этим заявив, что граждане России — единый и великий народ, который преодолеет все преграды.

7 мая Путин принес присягу в качестве переизбранного главы государства. Церемония инаугурации прошла в Кремле. Кроме того, во вторник уйдет в отставку правительство России. Согласно нормам, вступившим в силу после после внесения в 2020 году поправок в Конституцию, кандидатуры премьер-министра, вице-премьеров и большинства министров обновленного состава утвердит Госдума.